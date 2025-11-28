Vo Vlasteneckom múzeu v Rume, v sieni legáta Milivoja Nikolajeviča, v stredu otvorili výstavu s názvom Kroje ako každodenný život: tradícia na uliciach Starej Pazovy.
Výstava približuje bohatú tradíciu slovenského ľudového kroja a jeho cestu od každodenného používania až po sviatočné príležitosti. Prostredníctvom fotografií a autentických odevných súčastí môžu návštevníci nahliadnuť do časti identity slovenských žien zo Starej Pazovy.
Realizáciu výstavy podporil Pokrajinský sekretariát pre kultúru, informovanie a styky s náboženskými spoločnosťami.
Návštevníci sa môžu oboznámiť s týmto významným kultúrnym dedičstvom a obdivovať bohatstvo slovenskej tradície. Autorkou výstavy je etnologička múzea Jelena Arsenovićová.