Žiaci a profesori Základnej hudobnej školy Teodora Tošu Andrejevića v Rume, vysunutého oddelenia v Starej Pazove, usporiadali počas dvoch dní dva koncerty. Prvý z nich, ktorý mal formu verejnej hodiny žiakov, sa uskutočnil v stredu 26. novembra, zatiaľ čo včera večer vystúpili s koncertom vážnej hudby ich profesori.
Obecenstvu sa predstavili Sanja Prgonjićová, profesorka klavíru, ako aj Nikola Jovanović a Petar Savić, profesori hry na harmonike.
V obecenstve boli aj ich žiaci, ktorým ukázali, čo znamená usilovne cvičiť a hudobne sa vzdelávať, aby sa dosiahli želané ciele.
Všetci traja profesori majú bohatú hudobnú kariéru a vystupovali na prestížnych festivaloch a koncertoch doma i v zahraničí, kde získali početné uznania. Na programe zazneli diela Bacha, Rachmaninova, Čajkina a Vujovića.