1680 – zomrel taliansky architekt, maliar a sochár Gian Lorenzo Bernini, jeden z najvýznamnejších predstaviteľov barokového umenia.
1820 – narodil sa nemecký filozof a ekonóm Friedrich Engels, blízky spolupracovník filozofa Karla Marxa, s ktorým ho spájalo aj autorstvo Manifestu Komunistickej strany.
1821 – Panama vyhlásila nezávislosť od Španielska.
1829 – narodil sa ruský klavírny virtuóz, dirigent a hudobný skladateľ Anton Grigorievič Rubinštejn.
1878 – zomrel srbský spisovateľ a maliar Đura Jakšić, najvýraznejší predstaviteľ romantizmu v srbskej literatúre a jeden z najnadanejších srbských maliarov 19. storočia.
1880 – narodil sa ruský básnik, dramatik a literárny kritik Alexander Alexandrovič Blok, popredný predstaviteľ ruského symbolizmu.
1905 – Arthur Griffith založil v Dubline írsku politickú stranu Sinn Fein, ktorej hlavnou úlohou bol boj za nezávislosť Írska od Veľkej Británie.
1912 – Albánsko vyhlásilo nezávislosť od Osmanskej ríše.
1919 – Nancy Astorová bola ako prvá žena zvolená za členku britskej Snemovne reprezentantov (British House of Commons).
1925 – narodil sa literárny historik, kritik a teoretik Stanislav Šmatlák, ktorý sa odborne venoval napríklad básnikom Pavlovi Országhovi Hviezdoslavovi, Ladislavovi Novomeskému a o ich diele vydal niekoľko publikácií. Zomrel v roku 2008.
1959 – v Košiciach otvorili Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika.
2010 – WikiLeaks, internetový vydavateľ anonymných a utajovaných materiálov, zverejnil zbierku vyše 250 000 amerických diplomatických depeší vrátane 100 000 označených ako tajné či dôverné.
2011 – zomrel posledný juhoslovanský premiér Ante Marković. Premiérom bol od marca 1989 do decembra 1991.