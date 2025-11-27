Dnes sa konalo 12. zasadnutie Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec, na ktorom bolo prítomných 21 výborníkov. Na rokovacom programe bolo 8 bodov a najdôležitejšie sa týkali rozpočtu obce.
Výborníci najprv prerokovali Správu o realizácii rozpočtu za obdobie prvých 6 mesiacov v roku. Opoziční výborníci mali pripomienky, že je realizácia kapitálových projektov na veľmi nízkej úrovni, keď ide o prvých 6 mesiacov tohto roku, čo predsedníčka obce Viera Krstovská vysvetlila, že sa spravidla v prvej časti roka podpisujú dohody a získavajú prostriedky a v druhej časti roka sa projekty väčšinou realizujú.
Druhý rokovací bod sa týkal druhého opravného rozpočtu obce. Prostriedky na financovanie celkového rozpočtového deficitu vo výške 146 825 000,00 dinárov budú zabezpečené z nevyčerpaných prostriedkov prenesených z predchádzajúcich rokov vo výške 146 825 000,00 dinárov. Počas rozpravy ohľadom tohto bodu zo zasadnutia bola vzdialená výborníčka z volebnej listiny Volím boj – Zjednotená opozícia Báčsky Petrovec Rastislava Kadlečíková, lebo jej predseda Zhromaždenia obce Michal Hataľa nedovolil právo na repliku, čo ona nerešpektovala a prišla k rečníckemu pultu. Po tomto vyhlásil hlasovanie o jej vzdialení zo zasadnutia, čo väčšina výborníkov podporila. Predseda Hataľa potom vyhlásil 5-minútovú prestávku, po ktorej sa ostatní opoziční výborníci nevrátili na zasadnutie.
V pokračovaní zasadnutia výborníci prijali Uznesenie o komunálnych činnostiach, Rozhodnutie o vymenovaní členov Zdravotníckej rady obce, Rozhodnutie o vymenovaní Obecnej rady rodičov Obce Báčsky Petrovec na školský rok 2025/2026, Správu o implementácii Regionálneho plánu odpadového hospodárstva na roky 2019 – 2028 a tiež vymenovali Kristinu Jekićovú za novú členku Školského výboru Základnej školy Žarka Zrenjanina z Maglića.