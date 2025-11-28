Prvý valčíkový večierok v Starej Pazove sa uskutoční v sobotu 29. novembra so začiatkom o 19.00 hodine v tamojšej divadelnej sále v organizácii Združenia Slovenská vojvodinská harmónia.
Partnermi podujatia sú SKUS hrdinu Janka Čmelíka, Stredisko pre kultúru Stará Pazova a Združenie Pukliar zo Slovenska. Na večierku vystúpia početní domáci a zahraniční speváci a hostia – sólisti a duetá.
Valčíkový večierok – tvorba a tradícia, má aj bohatý dvojdňový sprievodný program, ktorý sa začína už dnes popoludní. Zahŕňa prezentáciu cédečka, dielne pre deti a dospelých, prezentáciu pukanských párancov, ako aj výstavu kovačických insitných umelcov.