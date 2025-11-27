Prezidentovi Srbska Aleksandrovi Vučićovi a predsedovi vlády Maďarska Viktorovi Orbánovi boli dnes na slávnosti v Mestskej radnici v Subotici udelené ceny Nadácie Istvána Pásztora.
Ceny Vučićovi a Orbánovi odovzdali bratia Pásztorovci – poslanec a líder Zväzu vojvodinských Maďarov Bálint Pásztor a jeho brat Ábel Pásztor, predseda Správnej rady Nadácie Istvána Pásztora.
Nadácia Istvána Pásztora vo svojom odôvodnení uviedla, že prezident Vučić získal ocenenie za kľúčovú úlohu pri budovaní dôvery, spolupráce a strategického partnerstva medzi dvoma národmi, ako aj za to, že je jeho meno spojené s historickým rozhodnutím prijatým počas jeho mandátu predsedu vlády 30. októbra 2014, ktorým bol z právneho systému zrušený princíp kolektívnej viny maďarského národa.
Rovnako aj Viktor Orbán získal uznanie za nezmazateľné a rozhodujúce zásluhy o historické zmierenie medzi maďarským a srbským národom, za prehlbovanie dobrých susedských vzťahov, ako aj za budovanie a posilňovanie strategického partnerstva.