Ako basketbalový vicemajster sveta z podujatia na Filipínach v roku 2023 naša reprezentácia nemá zabezpečenú priamu účasť na svetovom šampionáte v roku 2027, ktorý sa bude konať v Katare. Automatický postup nemajú garantovaný ani svetoví šampióni Nemci, ktorí rovnako ako aj Srbsko nastúpia v európskej kvalifikácii na Mundobasket 2027.
Kvalifikácia sa začína vo štvrtok a Srbsko bude mať v prvom kole skupiny C za súpera Švajčiarsko. Zápas je na programe v Belehrade od 19. hodiny.
V našej skupine sa stretnú aj Turecko a Bosna a Hercegovina, takže už na základe účinkujúcich tímov je jasné, že ide o veľmi kvalitnú skupinu. Na postup do druhého kola musieť náš tím vynaložiť veľké úsilie, keďže práve druhá fáza kvalifikácie bude rozhodujúca.
Po štvrtkovom zápase so Švajčiarskom naši už v nedeľu vystúpia v Sarajeve a stretnú sa s Bosnou a Hercegovinou. Potom bude nasledovať prestávka, kvalifikácia pokračuje koncom februára a začiatkom marca, pričom prvé kolo uzavrú júlové duely.
Nový cyklus s novým trénerom
Náš tím povedie v novom cykle nový tréner Dušan Alimpijević, ktorý na lavičke vystriedal legendárneho Svetislava Pešića. Ten odstúpil krátko po Eurobaskete 2025, na ktorom naša selekcia nepríjemne sklamala a vypadla už v osemfinále proti Fínsku.
Tréner seniorskej reprezentácie Srbska Dušan Alimpijević určil 12 hráčov pre zápas so Švajčiarskom. Na zozname sú: Stefan Miljenović, Bogoljub Marković, Balša Koprivica, Stefan Momirov, Ognjen Jaramaz, Dušan Miletić, Aleksa Radanov, Dušan Ristić, Nikola Tanasković, Danilo Anđušić, Nikola Rebić a Filip Barna.
Vidno teda, že v tíme nie sú tí najlepší hráči, no na to sme si už zvykli, či už ide o kvalifikačné zápasy na majstrovstvá sveta, alebo Európy. Dôvodom sú stále neriešené vzťahy medzi basketbalovými organizáciami FIBA – EuroLiga – NBA, pre ktoré sa kvalifikačné zápasy často prekrývajú s programom klubových súťaží. Na to sme si, žiaľ, zvykli a neraz sme upozorňovali, že najviac tým trpí basketbal a fanúšikovia národných tímov. Rovnako aj hráči, ktorí v kvalifikácii pravidelne hrávajú, následne vybojujú postup na záverečné turnaje, no na záverečnom turnaji sa napokon neobjavia, pretože sa uprednostňujú tí najlepší z NBA a EuroLigy.
„Je to úplne iné ako všetko, čo som doteraz robil. Osobitná emócia a osobitná váha. Stáť pred vlajkou, počúvať hymnu… Vedieť, že si na čele srbského basketbalu, ktorý priniesol toľko šťastia nášmu štátu. Takýto prístup majú všetci hráči a všetci členovia realizačného tímu,“ uviedol Dušan Alimpijević.
Vyjadril sa aj k tradičným problémom, s ktorými sa selekcie v kvalifikáciách tradične stretávajú.
„So všetkými trénermi z Euroligy som sa rozprával, so všetkými mám výborný vzťah. Je ľahké pochopiť ich postoj – investovali obrovské peniaze a teraz by navyše riskovali zranenia hráčov. Roky hovoríme, že sa ľudia musia dohodnúť. Som za to, aby FIBA prijala jasné pravidlo: buď musia všetci prijať pozvanie, alebo nemusí nikto. Vo futbale také pravidlo existuje – musia všetci. Musíme nájsť funkčný systém súťaže,“ komentoval tréner našej reprezentácie.
Ako sme spomenuli, prvé kolo kvalifikácie vyvrcholí v júli budúceho roka. Do druhého postúpia tri najlepšie selekcie z každej skupiny a formované budú nové štyri. V tých sa stretnú už len selekcie, ktoré navzájom nehrali v prvom kole.
Srbsko je v skupine C a tá sa spojí so skupinou D, v ktorej sú Veľká Británia, Island, Taliansko a Litva. Teda jasné je, že ide o príliš kvalitné celky a zvlášť bude náročné dostať sa na Mudnobasket. Na turnaj z tej novej skupiny potom už postúpia iba tri najlepšie.
Majstrovstvá sveta sa hrať budú v Katare v auguste a v septembri v roku 2027. Zatiaľ má istú účasť iba domáci Katar.