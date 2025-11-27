Prvá verejná hodina žiakov Základnej hudobnej školy Teodora Tošu Andrejevića, vysunutého oddelenia v Starej Pazove, v tomto školskom roku sa uskutočnila včera večer v aule divadelnej sály.
Vysunuté oddelenie v Starej Pazove pôsobí už takmer 10 rokov a pracuje v miestnostiach Slovenského národného domu. Záujem žiakov hudobne sa vzdelávať je v tomto prostredí čoraz väčší, no pre obmedzené priestorové kapacity všetci záujemcovia sa nemohli ani zapísať do školy. V tomto školskom roku vo vysunutom oddelení v Starej Pazove je zapísaných 45 žiakov. Program s 26 bodmi po prvý raz otvoril chór so zmesou piesní žiakov prvého ročníka pod vedením Natalije Adžićovej.
Početnému obecenstvu, v ktorom boli prevažne rodičia, starí rodičia a príbuzní sa predstavili žiaci, ktorí sa učia hrať na štyroch hudobných nástrojoch – na klavíri (v triede profesorov Miloša Adžića, Sanje Prgonjićovej, Luku Jovanovića), husliach (v triede profesorky Any Zorićovej), flaute (v triede profesorky Marije Romanićovej) a harmonike (v triede profesora Nikolu Jovanovića). Korepetítormi na klavíri boli L. Jovanović a M. Adžić.
Na tejto verejnej hodine vystúpila prvá časť mladučkých hudobníkov, kým vystúpenie druhej časti žiakov je naplánované na 18. decembra. Niektorí žiaci za sebou majú už aj účasť na prvej hudobnej prehliadke a súčasne sa so svojimi profesormi intenzívne pripravujú na súťaženia, ktoré budú hlavne počas druhého polroku.
Tento minikoncert bol iba peknou ouvertúrou na dnešný koncert, keď sa milovníkom vážnej hudby predstavia profesori tejto hudobnej školy.