Včera v stredu 26. novembra 2025 od 8. do 11. hodiny v sieni Miestneho spoločenstva v Báčskom Petrovci sa konala posledná tohtoročná akcia dobrovoľného darcovstva krvi.
Ako oznamujú z Červeného kríža Báčsky Petrovec, na podujatie prišlo 51 potenciálnych darcov krvi a po zdravotnej prehliadke kandidátov krv darovalo 43 darcov, z toho 18 žien.
Sedem osôb krv darovalo po prvýkrát, z toho 6 žiakov Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci.
Azda tento počet aktívnych stredoškolákov vzrástol aj vďaka tomu, že iba deň – dva predtým aktivisti Červeného kríža Báčsky Petrovec spolu s predstaviteľmi Ústavu pre transfúzie krvi Vojvodiny Domu zdravia Báčsky Petrovec na pôde petrovského gymnázia uskutočnili prednášku o dobrovoľnom darcovstve krvi pre maturantov Gymnázia Jana Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci.
Vtedy sa prítomní mohli dozvedieť všetko, čo súvisí s dobrovoľným darcovstvom krvi a dostať možnosť pridať sa k rodine tých najľudskejších na najbližšej akcii.