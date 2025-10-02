Červený kríž Stará Pazova od apríla realizuje projekt Učíme a pomáhame. V rámci neho sa včera v Klube pre denný pobyt seniorov a osôb s invaliditou v Starej Pazove uskutočnila prednáška na tému Prvá pomoc a liečba v domácnosti.
Podľa slov Dajany Kostićovej, dobrovoľníčky Červeného kríža Stará Pazova, prednáška bola určená predovšetkým dobrovoľníkom tejto organizácie, aby prostredníctvom populárnych prednášok, výmeny skúseností a nadobúdania nových vedomostí a zručností mohli čo najlepšie vykonávať svoje úlohy a pomáhať ľudu v rôznych situáciách. Hosťami včerajšej prednášky boli zdravotníci s licenciou v poskytovaní prvej pomoci Mica Miladinovićová, dlhoročná zdravotná sestra, a Dr. Dragan Jović, lekár v Domáckom liečení pri Dome zdravia Dr. Jovana Jovanovića-Zmaja v Starej Pazove.
Ako pripomenuli organizátori, každý z nás sa môže ocitnúť v situácii, keď potrebuje pomoc, alebo ju má poskytnúť inej osobe, buď v domácnosti alebo niekde na ulici. Preto je prepojenie zdravotníkov a dobrovoľníkov ČK mimoriadne významné.
Najčastejšia sa pomoc v domácnosti vzťahuje na staršie osoby a osoby s chronickými chorobami a včerajšia prednáška sa niesla i v znamení pripomínania 1. októbra – Medzinárodného dňa seniorov. Mica Miladinovićová preniesla vedomosti a skúsenosti v poskytovaní prvej pomoci. Poukázala, koľko je dôležité adekvátne a rýchlo v danom momente reagovať v záchrane ľudského života. Panika, stres a reakcia človeka je celkom prirodzená, ale ako povedala Miladinovićová, treba vedieť ako správne a rýchlo zareagovať v poskytovaní prvej pomoci. Dr. Jović pripomenul, že sa často niektoré zdravotné problémy môžu riešiť aj doma. Po ruke v takýchto núdzových situáciách mal by byť teplomer, prístroj na meranie krvného tlaku a hladiny cukru. Na základe získaných parametrov ľahšie sa môže poskytovať prvá pomoc. Keď sú v otázke neurologické a iné zložitejšie zdravotné stavy, na stanovenie diagnózy zdravotníci potrebujú laboratórne výsledky, ultrazvukové a iné prehliadky.