Spolok pre afirmáciu invalidov Fénix v Starej Pazove oslávil včera sviatok svojho domáceho patróna Vasilija Ostrošského v tamojšom chráme sv. proroka Iliju. Príležitostné služby Božie poslúžil farár tejto cirkvi Nikola Despot, ktorý je v tomto spolku aktívny od jeho začiatkov a poskytuje veľkú podporu aj jeho predsedníčke, svojej matke Jelici Despotovej.
Sviatok patróna oslavujú na návrh Despotovej od roku 2001. Od roku 2021 si ho pripomínajú najprv v chráme a následne v Svätosávskom dome, kde tentoraz usporiadali pohostenie – tzv. stôl lásky. Na tohtoročnej oslave sa zúčastnilo okolo 50 členov a priateľov spolku.
Spolok Fénix úspešne pôsobí už viac ako tri desaťročia. V nadchádzajúcom období novou kmotrou bude Jelena Preradovićová, osoba so zdravotným postihnutím, ktorá je členkou spolku od detstva a rada sa ujala tejto veľkej duchovnej a náboženskej úlohy.
Bola toto ďalšia krásna príležitosť a slávnosť, ktorá spojila ľudí dobrej vôle, ktorí už roky podporujú prácu spolku Fénix – modlitbou a spolupatričnosťou.