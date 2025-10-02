Ministerstvo pre európske integrácie vyhlásilo súbeh o najlepšie individuálne študentské práce na tému európskej integrácie a procesu pristúpenia našej krajiny k Európskej únii.
Ako sa uvádza v oznámení, cieľom súbehu je priamo zapojiť mladých akademických občanov do otvorenej a argumentovanej debaty o dôležitých aspektoch prístupového procesu a členstva Srbska v Európskej únii.
Študentské práce by mali odpovedať na jednu z nasledujúcich otázok: Plán rastu EÚ pre Západný Balkán; Eurointegrácie a národný záujem; Demokratické koordináty Európskej únie; Európska identita a národná identita. Termín na odoslanie prác je 3. november.
Pre autorov troch najlepších sú pripravené odmeny vo výške 110 000, 80 000 a 60 000 dinárov.
Okrem troch najlepších prác Ministerstvo pre európske integrácie v elektronickom zborníku študentských prác zverejní aj ostatné, ktoré splnia stanovené kritériá.
Súťaž je otvorená pre študentov základných a master študijných programov všetkých univerzít v Srbsku.