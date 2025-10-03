Podpredseda vlády Srbska a minister financií Siniša Mali sa dnes zdrží na návšteve na Slovensku, kde sa zúčastní na GLOBSEC Tatra Summite 2025, ktorý združuje európskych lídrov zo strednej a východnej Európy.
Podľa vyhlásenia Ministerstva financií bude téma tohto ročníka samitu, ktorý sa uskutoční na Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách, Odolnosť pod tlakom: Strategická cesta k ekonomickému vedeniu Európy.
Mali sa o 14.15 zúčastní panelovej diskusie pod názvom Priemyselná renesancia Európy, kde bude diskutovať s generálnou riaditeľkou Európskeho združenia výrobcov áut Sigrid de Vries a štátnym tajomníkom Ministerstva hospodárstva Slovenska Vladimírom Šimoňákom.