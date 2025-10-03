Medzinárodnú konferenciu Národné a kultúrne dejiny vojvodinských Slovákov venovanú nedožitým sedemdesiatym piatym narodeninám nášho historika a univerzitného profesora Dr. Samuela Čelovského včera spoločne usporiadali Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov a Oddelenie slovakistiky Filozofickej fakulty Univerzity v Novom Sade.
V sieni Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov v Novom Sade sa zoskupila akademická obec z viacerých krajín, aby vzdali hold historikovi prof. Dr. Samuelovi Čelovskému.
Samotná medzinárodná konferencia začala minútkou ticha venovanej zosnulému profesorovi a pozostávala z piatich segmentov, ktoré potrvali celý deň. Najprv sa v mene organizátorov prihovorili riaditeľka ÚKVS Anna Speváková a vedúca oddelenia slovakistiky Dr. Marína Šimáková-Speváková.
Odzneli príspevky o samotnom jubilantovi, ako aj tematicky širšie zamerané, venované národným a kultúrnym dejinám vojvodinských Slovákov.
Príspevky referenti predniesli alebo dodajú do pripravovaného zborníka, ktorý by svetlo sveta mal uzrieť v budúcom roku. V harmonograme konferencie boli oznámení nasledujúci referenti so svojimi témami: prof. PaedDr. Miroslav Kmeť, PhD. (Dielo Samuela Čelovského v kontexte slovenskej historiografie), prof. Dr. Adam Svetlík (Literárnohistorický výskum Samuela Čelovského), prof. Dr. Anna Makišová (Historik, pedagóg, prekladateľ a redaktor Samuel Čelovský), prof. Dr. Jarmila Hodoličová (Laudácio na prof. Dr. Samuela Čelovského prečítané 20. marca 2025 pri príležitosti slávnostného udelenia Ceny Ondreja Štefanka v Nadlaku v sídle
Demokratického zväzu Slovákov v Rumunsku), prof. Dr. Miroslav Dudok (Nezbadané dejiny. Prínos Andreja Volného do kultúry a do predspisovného obdobia vývinu slovenčiny a jazykov v strednej Európe a ich kultivovanie, doc. PhDr. Erika Brtáňová, Csc. (Vieroučná spisba v slovenských školách v Báčke a Srieme), doc. PhDr. Michal Babiak, Csc. (Rizóma vo výskume kultúrnych dejín vojvodinských Slovákov), Mgr. Ján Chrťan, PhD. (Historiografia Slovákov vo Vojvodine, aktuálny stav, problémy a perspektívy), prof. PhDr. Boris Michalík, PhD. + prof. PhDr. Jaroslav Čukan, Csc. (Determinanty akulturácie Slovákov v Bajši alebo o tom, prečo Bajša stále patrí do slovenského synkretického sveta), doc.
Ľuboš Kačírek, PhD. (Múzejné zbierky dolnozemských Slovákov v slovenských múzeách a galériách), doc. Mgr. Silvia Letavajová, PhD. + PhDr. Michal Kurpaš, PhD. (Kultúra vojvodinských Slovákov a jej zmeny v dôsledku pracovných migrácií do zahraničia), Ing. Katarína Koňariková, PhD. (Slovenská komunita v Bulharsku a jej dolnozemský pôvod), Sanja Zlatanovićová, PhD. + Juraj Marušiak, PhD. (Vojvodinskí Slováci –stále evanjelici? Dynamika prelínania etnickej a náboženskej identifikácie príslušníkov komunity), doc. Mgr. Miroslav Tížik, PhD. (Pohľad na výskum „U nás doma 2001“ vo Vojvodine s odstupom štvrťstoročia), doc. Dr. Anna Margaréta Lačoková (Evanjelický hlásnik a slovenčina vo Vojvodine), Mgr. Katarína Mosnáková-Bagľašová (Zo života a diela evanjelických farárov a štúrovcov Jána Bysterského a Daniela Kernúcha), prof. Dr. Jasna Uhláriková (Vydavateľská stopa pivnického divadla), prof. Dr. Daniela Marčoková (Významné udalosti v Kulpíne od polovice 19. do polovice 20. storočia), Mgr. Gabriela Gubová-Červená, PhD. (Pôsobenie učiteľa Miloša Janošku v Pivnici) a Mgr. Samuel Koruniak, PhD. (Publicistické začiatky prof. Samuela Čelovského a jeho vedecký prínos k dejinám spisovnej slovenčiny vo vojvodinskom prostredí).
Po všetkých častiach nasledovala diskusia a na záver i zhodnotenie.