Podpredseda vlády Srbska a minister vnútra Ivica Dačić sa včera stretol s riaditeľkou Detského fondu OSN (UNICEF) v Srbsku Dejanou Kostadinovou. Na stretnutí zdôraznil záväzok štátu chrániť deti a mládež pred násilím, vykorisťovaním a všetkými formami trestnej činnosti. Uviedol tiež, že Srbsko sa zaviazalo zabezpečiť všetky práva detí garantované Chartou OSN.
Dačić vyzdvihol význam spolupráce s UNICEF, ako aj s ďalšími agentúrami OSN, ktoré sa zaoberajú otázkami ochrany detí. Zároveň sa konštatovalo, že Ministerstvo vnútra aktívne prispieva k realizácii cieľov a poslania UNICEF prostredníctvom účasti na spoločných iniciatívach a projektoch, ku ktorým je Srbsko plne oddané.
Zdôraznená bola aj dôležitosť podpory, ktorú UNICEF poskytuje štátnym inštitúciám Srbska. Diskutovalo sa tiež o možnostiach zlepšenia spolupráce a o plánoch do nasledujúceho obdobia, uvádza sa vo vyhlásení Ministerstva vnútra.