V stredu 1. októbra sa v priestoroch Miestneho spoločenstva v Bajši konala prezentácia novej publikácie – monografie Bajša. Multikultúrne tradície Slovákov v Báčke. Prezentáciu zorganizovali Slovenské kultúrne centrum a Miestny odbor Matice slovenskej Bajša. Zostavovateľom monografie je kolektív autorov Ústavu manažmentu kultúry a turizmu, kulturológie a etnológie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.
Na úvod prítomných privítali Daniel Sakal, predseda Slovenského kultúrneho centra, a Šandor Tot Išasegi, predseda MOMS Bajša. Prítomných v mene biskupa Jaroslava Javorníka pozdravila bajšianska evanjelická farárka Marta Dolinská. Medzi prítomnými hosťami boli aj predstavitelia Miestnych odborov Matice slovenskej, NRSNM, spolkov a združení. V úvodnej časti vystúpila hudobným bodom Anna Legíňová z Kysáča.
Novú monografiu prezentoval prof. PhDr. Boris Michalík, PhD., riaditeľ ÚMKTKE. „V rokoch 2018 – 2019 sme písali knihy o mapovaní kultúrneho potenciálu Slovákov vo Vojvodine a ocitli sme sa aj v Bajši, ktorá sa nám veľmi pozdávala. V takejto dedine, kde Slováci žijú s obyvateľmi maďarskej a srbskej národnosti a kde sa väčšina prikláňa k maďarskej národnosti, sme ešte vo Vojvodine neboli, tak sme si povedali, že by sme sa do Bajše vrátili. Doteraz sme mali skúsenosti s prostrediami geograficky odlišnými a národnostne zmiešanými.“
Doteraz tento autorský tím od roku 2005 zostavil monografie o kultúre Slovákov v zahraničí a medzi nimi sú Erdevík, Pivnica, Silbaš, Boľovce, Vojlovica, Soľany, Borumlak, Varzal, Butín… Keďže autori majú dobré znalosti o dolnozemských Slovákoch, spoznanie Bajše ich posunulo o krok vpred a monografia je výsledkom ich posledného terénneho výskumu.
Terénne výskumy realizovali a monografiu napísali autori: prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc., prof. PhDr. Boris Michalík, PhD., doc. Mgr. Silvia Letavajová, PhD., doc. PhDr. Marián Žabenský, PhD., PhDr. Michal Kurpaš, PhD., PhDr. Roman Zima, PhD., a Kristína Lomenová, PhD.
Posudzovatelia publikácie boli doc. PhDr. Michal Babiak, CSc., a prof. PaedDr. Miroslav Kmeť, PhD.
Terénny výskum začal kolektív v Bajši realizovať 6. októbra. „Zrealizovali sme úspešný terénny výskum v čase, keď je proces asimilácie v Bajši už takmer vo finálnej fáze,“ uviedol Michalík. Dodal tiež, že terénne výskumy vo viacerých fázach trvali pol roka. „Je to neštandardne krátky čas na zostavenie monografie, no urobili sme maximum.“
Prečo je publikácia pomenovaná Multikultúrne tradície Slovákov v Báčke, Michalík vysvetlil: „Tie tradície už nie sú iba slovenské, alebo väčšinovo slovenské, no sú ovplyvnené aj inými národnosťami – maďarskou a srbskou. Tá miera synkretizmu, teda ovplyvnenia slovenskej kultúry inými, je veľmi výrazná, a preto sme ju tak nazvali.“
Vydanie publikácie podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre a Hudobný ústav SAV v Bratislave. Vydavateľom monografie je Slovenský kultúrny klub.
Vladimír Valentík v závere vyzdvihol význam mapovania kultúrneho potenciálu vojvodinských Slovákov odborníkmi z UKF v Nitre. Zdôraznil tiež význam publikácie v kontexte zosumarizovania aktuálnej asimilačnej fázy bajšianskych Slovákov.
Po ukončení prezentácie novej monografie bol pre hostí prichystaný obed a následne si všetci mohli pozrieť aj bajšianske etnodomy.
Viac o publikácii si čoskoro prečítate v našom týždenníku v podrubrike Výklad nových kníh.