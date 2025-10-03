Prezident Srbska Aleksandar Vučić dnes vyhlásil, že rýchlotrať Nový Sad – Subotica bude uvedená do komerčnej prevádzky v stredu 8. októbra a že spiatočný lístok z Belehradu do Subotice bude stáť 2 000 dinárov.
Ako povedal, za takmer 200 kilometrov bude cena lístka približne 8,5 eura a od stredy do nedele, 12. októbra, bude cestovanie bezplatné pre všetkých.
Dodal, že sa v súčasnosti pracuje na zabezpečení dostatočných finančných prostriedkov na výstavbu a rekonštrukciu viacerých tratí, medzi ktorými sú trate medzi Pančevom, Opovom, Zreňaninom, ďalej Kikindou, Suboticou, Somborom a opätovné prepojenie s Vrbasom.
Spustenie rýchlotrate sa konalo za prítomnosti veľvyslanca Národnej republiky Číny Li Minga, ako aj početných ministrov vlády Srbska.