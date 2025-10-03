Vedenie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny dnes privítalo ministra pre ľudské a menšinové práva a spoločenský dialóg Demu Berišu s delegáciou. Touto návštevou minister ukončil prvý cyklus návštev všetkých národnostných rád národnostných menšín v Srbsku. Pri tejto príležitosti minister Beriša oznámil vylepšenie Zákona o národnostných radách, ako aj zvýšenie rozpočtu tohto ministerstva.
Minister Beriša vyzdvihol, že národnostné menšiny sú najväčším bohatstvom a že Srbsko má 24 rád národnostných menšín, čo je niečo, čím sme jedineční v Európe. Vyhlásil, že sa v nasledujúcom roku bude pracovať na vylepšení zákona o národnostných radách, pretože podľa neho je ešte priestor na reguláciu, a oznámil aj zvýšenie rozpočtu svojho ministerstva.
Predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Dušanka Petráková vyjadrila potešenie, že mali možnosť privítať ministra Berišu, a dodala, že väčšia časť rozpočtu NR tvoria práve prostriedky z tohto ministerstva.
Na zasadnutí bol prítomný aj štátny tajomník ministerstva Ivan Bošnjak, ktorý uviedol, že cieľom tohto cyklu návštev všetkých národnostných rád bolo zoznámiť sa s podmienkami, v ktorých pracujú.
Podpredseda NRSNM Pavel Surový tiež zhodnotil toto zasadnutie, na ktorom sa hovorilo aj o postavení slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku, ako aj o Dome – Slovenskom kultúrnom centre v Novom Sade. Dodal, že odznelo niekoľko návrhov.