Dnes zasadalo Zhromaždenie Mesta Nový Sad a pred výborníkmi bolo viac ako 60 bodov rokovacieho programu. Pred zasadnutím primátor mesta Žarko Mićin hovoril o uvedení do prevádzky železničnej stanice v Novom Sade a uviedol, že na stanici sú ešte potrebné ďalšie práce.
Dnes sa zúčastnil na otvorení trate Belehrad – Nový Sad – Subotica a využil príležitosť, aby spolu s prezidentom Srbska Aleksandrom Vučićom a riaditeľom Infrastruktúry železníc hovorili o budove železničnej stanice.
Po vykonaných skúškach na objekte D železničnej stanice v Novom Sade bolo zistené, že pred opätovným uvedením do prevádzky sú nevyhnutné dodatočné práce, uviedol primátor Žarko Mićin.
Pred zasadnutím ďalej vyhlásil, že veľká časť bodov rokovacieho programu sa vzťahuje na schvaľovanie plánovej dokumentácie, čo zhodnotil pozitívne. Zároveň oznámil, že do konca roka sa očakáva otvorenie novej čínskej továrne Shac, ktorá bude vyrábať súčiastky pre automobily, ako aj otvorenie nového Vedecko-technologického parku 2 s výskumnými laboratóriami pre automobilový priemysel. Dodal, že Nový Sad sa čoraz viac stáva strediskom tohto odvetvia.