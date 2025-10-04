1570 – narodil sa v Oradei (Rumunsko) kardinál, náboženský spisovateľ a zakladateľ Trnavskej univerzity Peter Pázmaň, vedúca osobnosť rekatolizácie v Uhorsku.
1582 – pápež Gregor XIII. uskutočnil reformu kalendára, podľa ktorej priamo po 4. 10. 1582 nasledoval 15. október. Reforma vstúpila do platnosti vo väčšine katolíckych krajín a odstránila závažnú chybu v meraní času.
1669 – zomrel maliar Rembrandt Harmenszoon van Rijn, predstaviteľ vrcholného holandského maliarskeho baroka a majster šerosvitu.
1824 – bola prijatá prvá ústava Mexika ako suverénneho štátu.
1832 – v Bratislave otvorili z príspevkov mesta, grófa Zičiho a jeho manželky sirotinec pre 22 detí.
1859 – zomrel nemecký cestovateľ a vydavateľ Kaarl Baedeker, ktorý vydal prvý Baedeker – príručku pre cestovateľov.
1910 – v Portugalsku bola revolucionármi vyhlásená republika.
1931 – vo Florencii vyhlásili Svetový deň ochrany zvierat.
1957 – ZSSR vypustil na obežnú dráhu Zeme prvú umelú družicu Sputnik 1.
2005 – Európska únia začala rokovania o členstve s Tureckom.