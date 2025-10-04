Aj napriek nepriaznivému októbrovému počasiu sa v sobotu 4. októbra v Kovačici uskutočnila tradičná Tortiáda, ktorú každoročne organizuje Ženský spolok z Kovačice. Tentoraz síce v menšom rozsahu.
Neúnavné členky spolku sa rozhodli, že daždivé počasie im nepokazí náladu, a tak namiesto plánovaného podujatia pod holým nebom pripravili sladké prekvapenie v priestoroch spolku.
Miestnych obyvateľov potešili ponukou domácich dobrôt – podávali figovú tortu, reformu podľa starého aj nového receptu, klasickú dobošku a banánovú roládu.
O takéto podujatia je v Kovačici stále veľký záujem. Preto sa členky spolku rozhodli, že v sladkom duchu budú pokračovať aj naďalej. Už v sobotu 11. októbra sa na nádvorí Miestneho spoločenstva uskutoční ďalšie kolo tortiády, kde si budú môcť milovníci sladkostí opäť pochutnať na nových tortách.