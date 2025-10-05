1842 – Josef Groll v Plzni uvaril prvé novodobé priezračné zlaté pivo.
1864 – narodil sa francúzsky chemik, priekopník fototechniky a spolutvorca kinematografu Jean-Louis Lumiére.
1879 – narodil sa americký lekár a virológ Francis Peyton Rous, laureát Nobelovej ceny za výskum rakoviny.
1880 – zomrel francúzsky hudobný skladateľ Jacques Offenbach, tvorca francúzskej operety.
1897 – v Báčskom Petrovci sa narodila Zuzka Medveďová, prvá slovenská vojvodinská akademická maliarka.
1897 – z iniciatívy mnohých klubov a spolkov z celého Srbska sa konali prvé cyklistické majstrovstvá Srbska.
1908 – Bulharsko vyhlásilo nezávislosť od Osmanskej ríše.
1936 – narodil sa český dramatik, politik a štátnik Václav Havel. Jeden z hlavných predstaviteľov československého disidentského hnutia.
1940 – narodila sa srbská herečka Milena Dravićová, jedna z najväčších filmových hviezd bývalej Juhoslávie.
1962 – vo Veľkej Británii vyšiel prvý singel skupiny Beatles s názvom Love Me Do.
1964 – cez tajne vykopaný tunel pod Berlínskym múrom 57 východonemeckých občanov utieklo do Západného Berlína, čo bol najväčší hromadný útek od postavenia múru v roku 1961.
2000 – v Belehrade sa konali masové demonštrácie proti režimu Slobodana Miloševića.
2011 – zomrel Steve Jobs, zakladateľ spoločnosti Apple. Jobs bol jedným zo symbolov informačnej revolúcie.
2020 – Nobelovu cenu za medicínu získali Harvey J. Alter, Charles M. Rice a Michael Houghton za objav vírusu, ktorý spôsobuje hepatitídu C.