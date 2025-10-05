V sobotu 4. októbra sa v rámci osláv v Kovačici uskutočnil kultúrno-umelecký program Ochotníci svojmu mestu.
V Dome kultúry sa 3. októbra predstavili miestni ochotníci so spevom, tancom a hudbou. Na úvod sa prihovoril predseda Miestneho spoločenstva Adam Jonáš. V programe vystúpili skupiny Ženského spolku a Miestneho odboru Matice slovenskej, zbor penzistov Viva la Musica, dievčenská spevácka skupina pôsobiaca pri Dome kultúry a Gymnáziu Mihajla Pupina, folklórny súbor Vločka žiakov ZŠ Mladých pokolení a hostia z Padiny – mužská spevácka skupina SKUS Slnečnica. Program moderovala Iskra Hajková.