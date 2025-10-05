V najväčšom čínskom meste Šanghaj prebieha predposledný Masters tenisový turnaj zo série 1000.
V tradičnom októbrovom termíne sledujeme zaujímavé zápasy a to, čo je potrebné zdôrazniť je fakt, že náš najlepší tenista Novak Đoković triumfoval výsledkom 2 : 1 na sety proti Nemcovi Yannickovi Hanfmannovi, ktorý sa na turnaj dostal z kvalifikácie, ale v úvodných dvoch kolách veľmi dobre zohral a zaslúžene sa prebojoval do tretieho v ktorom teda vystúpil s Novakom.
Inak, Hanfmann je veterán, má už 34 rokov a momentálne je 150. tenistom na ATP poradovníku. Jeho najlepšie umiestnenie v kariére bolo v júli 2023, keď bol 45. hráčom sveta.
Víťaz tohto zápasu, teda Novak vo štvrtom kole podujatia v Šanghaji smeruje na Jaume Munar zo Španielska, ktorý v treťom kole porazil Yoshihita Nishioku z Japonska.
Nole proti Hanfmannovi triumfoval oveľa ťažšie než sa očakávalo, v prvom sete prehral 4 : 6 a v druhom potom na triumf potreboval až 12 gameov a vyhral 7 : 5. Súpera napokon zlomil v treťom a zároveň rozhodujúcom dejstve, keď vyhral 6 : 3 a rozhodujúci break dosiahol pri druhom podávaní súpera.
Okrem Novaka Đokovića, na predposlednom Masters podujatí zo série 1000 v Číne hrali aj ďalší naši tenisti, ale nepostúpili do tretieho kola.
Už na štarte vypadol Miomir Kecmanović proti Američanovi Learnerovi Tienovi aj keď mal náskok 1 : 0 na sety.
V prvom kole prehral aj Hamad Međedović, keď musel vzdať proti Francúzovi Arthurovi Rinderknechovi, László Györe prehral proti Valentinovi Vacherotovi z Monaka, inak hráčovi, ktorý sa na záverečný turnaj tiež dostal z kvalifikácie.
Inak, turnaj Shanghai ATP Masters 1000 bol založený s cieľom naplniť túžbu ATP World Tour a Čínskej tenisovej asociácie rozvíjať trh pre tenis v Číne a Ázii vo všeobecnosti.
Prvý profesionálny turnaj sa konal v Šanghaji, najväčšom meste Číny, v roku 1996. Na úvodnom ročníku Shanghai Open zvíťazil Rus Andrej Oľchovskij nad Markom Knowlesom z Bahám.
V roku 2002 sa v meste konali majstrovstvá konca roka, vtedy nazývané Tennis Masters Cup.
Úspech Tennis Masters Cup v roku 2002, kde zvíťazila vtedajšia svetová jednotka Lleyton Hewitt z Austrálie, podnietil ATP, ktorá predtým upustila od myšlienky putovného turnaja Tennis Masters Cup, udeliť Šanghaju právo usporiadať turnaj v rokoch 2005 až 2007.
V dvojhre drží Novak Đoković (víťaz v rokoch 2012, 2013, 2015 a 2018) rekord v počte titulov. Nole a Andy Murray sa delia o rekord v počte po sebe nasledujúcich titulov (každý má dve víťazstvá v rade).
Zaujímavo je to, že zápas druhého kola tohtoročného vydania podujatia v Číne medzi Marinom Čilićom a Novakom Đokovićom bol najstarší singlový zápas na turnaji ATP Masters 1000 z hľadiska súčtu vekov hráčov (spolu majú Čilić a Đoković 75 rokov a 139 dní) v Open ére.
Zároveň to bolo Noleho 41. kariérne víťazstvo na turnaji, čím sa stal prvým mužom, ktorý zaznamenal viac ako 40 víťazných zápasov na šiestich rôznych turnajoch Masters.
Keď ide o Shanghai ATP Masters 1000 treba osobitne podčiarknuť aj to, že Nole vlastní niekoľko rekordov aj na tomto turnaji. Okrem spomenutých, Nole okrem toho, že má najviac titulov má aj najviac vystúpení vo finále (päť) a rekordérom je aj v počte účastí – zohral na turnaji trinásťkrát.