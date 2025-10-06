Chorvátske združenia zo Sriemu usporiadali včera večer v staropazovskej divadelnej sále tradičné podujatie s názvom Srijemci Srijemu. Toto podujatie sa koná raz ročne a spája najdôležitejšie chorvátske združenia zo Sriemu, čím predstavuje ústrednú kultúrnu udalosť chorvátskej komunity v tomto regióne.
Po príhovore početných hostí – zástupcov Národnostnej rady chorvátskej národnostnej menšiny a iných inštitúcii – nasledoval kultúrno-umelecký program, v ktorom vystúpilo zo desať spolkov. Hostiteľom tohtoročného podujatia bol golubinský CHKUS Tomislav, a preto sa v úvodnej časti programu predstavili tamburáši z tohto prostredia.