V sobotu 4. októbra usporiadal Volejbalový klub Kulpín 5. memoriálny volejbalový turnaj Alexandra Zavaroša-Saleho, na pamiatku bývalého spoluhráča, mladého volejbalistu a člena tohto klubu, ktorý tragicky zahynul v roku 2020.
Pamätné podujatie sa začalo návštevou cintorína, kde sa spoluhráči, členovia klubu, priatelia a príbuzní poklonili pamiatke Alexandra Zavaroša.
Zápasy sa odohrali v telocvični Základnej školy Jána Amosa Komenského a zúčastnili sa tímy VK Sombor, VK Proleter Zreňanin, VK Severný Banát Kikinda a domáci VK Kulpín.
Kulpínčania pri rozcvičke nosili tričká s portrétom Saleho – ako prejav úcty a spomienky na svojho spoluhráča.
Najviac úspechov dosiahli hráči zo Zreňanina, ktorí vo finále zvíťazili nad domácim Kulpínom.
Turnaj zároveň poslúžil VK Kulpín ako príprava na majstrovstvá, ktoré sa začínajú na nasledujúci víkend.
Po skončení turnaja sa účastníci presunuli do Poľovníckeho domu PS Fazan Kulpín, kde pokračovalo spoločné posedenie pri večeri a rozhovoroch.