V ďalekom a na naše pomery exotickom Čile sa hrajú futbalové majstrovstvá sveta 2025 hráčov do 20 rokov. Ide, samozrejme, o úradný svetový šampionát pod patronátom FIFA, ibaže aj toto vydanie prebieha bez našej reprezentácie.
Srbsko totiž na svetovom šampionáte U20 nehralo už celé desaťročie. Keďže sme si nechali ujsť aj turnaj v Čile, prvá nasledujúca šanca bude o dva roky. Na to si však bude treba vybojovať postup a kvalifikačným turnajom budú budúcoročné majstrovstvá Európy hráčov do 19 rokov. To je však už iný príbeh, ale v každom prípade nie je pekná správa, že naši mladí hráči poslednýkrát hrali na tzv. Mundialite v roku 2015 na Novom Zélande, keď sa Srbsko dokonca stalo aj majstrom sveta. Zdá sa to byť dávnou minulosťou.
Akokoľvek turnaj v Čile naplno prebieha a už sme sa dostali po eliminačné kolá. Práve v noci na dnes dohrané boli posledné zápasy v skupine F, po ktorých sú známi všetci účastníci osemfinále.
Na turnaji hralo 24 tímov, ktoré boli rozvrhnuté do šiestich skupín po štyroch. Do play-off postúpili dve najlepšie selekcie z každej skupiny, ako aj štyri najlepšie z pozície tri. Následne sú vytvorené osemfinálové páry a turnaj ďalej prebieha v klasickom pohárovom systéme.
Veľkým prekvapením je to, že už po skupinovej fáze vypadla Brazília, ktorá dokonca v skupine C obsadila posledné miesto a získala len bod. Brazílčania na otvorení remizovali s Mexikom, ale v pokračovaní prehrali s Marokom a v poslednom kole aj so Španielskom.
Ostatní účastníci osemfinále sú viac-menej podľa očakávania, no v skupine A bolo poriadne dramaticky. Japonsko postúpilo ako prvé s maximálnym výkonom, zatiaľ čo Čile, Egypt a Nový Zéland skončili s tromi bodmi.
Nakoniec do play-off postupuje aj hostiteľ, lebo spolu s Egyptom mali rovnaké gólové skóre, rovnaký počet vsietených gólov, ale Čile postúpilo pre lepší výkon vo fair play.
Najslabším účastníkom turnaja bola podľa očakávania Nová Kaledónia, ktorá skončila bez jediného bodu a s gólovým pomerom 1 : 20. Proti Spojeným štátom americkým prehrala 1 : 9, s Nigériou 0 : 5 a s Francúzskom 0 : 6.
Osemfinále sa začína zajtra
Tak v osemfinále na programe bude niekoľko skutočne zaujímavých párov. Hostiteľ Čile sa stretne s Mexikom už v utorok a v ten istý deň zohrajú aj Ukrajina – Španielsko.
Ostatné páry sú Argentína – Nigéria, Kolumbia – Južná Afrika, Paraguaj – Nórsko, Japonsko – Francúzsko, USA – Taliansko, tiež Maroko – Južná Kórea.
Osemfinále sa bude hrať od zajtra do štvrtka, potom nasledovať budú štvrťfinálové duely, neskoršie semifinále, kým je finále na programe 19. októbra.
Keď sme turnaj a jeho začiatok ohlasovali, spomenuli sme, že je aktuálnym majstrom sveta v tejto konkurencii Uruguaj, ale sa na podujatie nekvalifikoval, takže budeme určite mať nového šampióna. Je to už ôsmykrát za radom, že sa úradujúci šampión U20 majstrovstiev sveta nekvalifikoval na nasledujúci turnaj.