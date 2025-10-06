Októbrová výstava s názvom Októbrový salón v organizácii Galérie insitného umenia sa stala synonymom októbrových osláv v Kovačici. Tento rok do dejín zapísala 74. ročník.
Slávnostné otvorenie sa uskutočnilo v sobotu 4. októbra. Prítomných najprv privítala riaditeľka Anna Žolnajová-Barcová, po nej sa slova ujala predsedníčka NRSNM Dušanka Petráková, zatiaľ čo výstavu otvoril zástupca predsedu Obce Kovačica Miroslav Tomáš.
Svoju najnovšiu tvorbu na tohtoročnej výstave predstavilo 22 súčasných členov kovačickej galérie: Katarína Karlečíková, Eva Husáriková, Pavel Hajko, Pavel Cicka, Zuzana Vereská, Ján Glózik, Desa Morarová-Petrovová, Drago Terzić, Jozef Haviar, Štefan Varga, Anna Kňazovicová, Jano Žolnaj, Anna Lenhartová, Nada Koreňová, Juraj Lavroš, Pavel Ľavroš, Anna Kotvášová, Pavel Povolný-Juhas, Mária Hlavatá, Mária Vargová, Marína Petríková a Nataša Kňazovicová. Súčasťou tohtoročnej výstavy boli aj umelecká diela autorov z Ľudovej republiky Číny.
V rámci slávnostného otvorenia výstavy bola predstavená aj prvá nulová suvenírová eurobankovka z Kovačice, ktorú vydalo Regionálne centrum pre západný Balkán v spolupráci s Galériou insitného umenia v Kovačici. Bankovka je venovaná 100. výročiu narodenia najznámejšej insitnej maliarky z Kovačice Zuzany Chalupovej.
V mene Regionálneho centra pre západný Balkán o tomto jedinečnom suveníre zo Slovenska hovorila Martina Burešová Kopčiková, po čom predseda Obce Kovačica Petar Višnjički odovzdal Cenu Obce Kovačica za prezentáciu Kovačice na medzinárodnej úrovni predstaviteľovi Regionálneho centra pre západný Balkán Ivanovi Kopčíkovi.
Hudobné body programu predviedli členky ženskej speváckej skupiny Kovačičanky, pôsobiacej pri MOMS Kovačica, za hudobného sprievodu Patrika Cicku.