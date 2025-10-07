1571 – v námornej bitke pri Lepante porazilo loďstvo protitureckej, kresťanskej Svätej ligy námorné sily Osmanskej ríše.
1683 – uskutočnila sa bitka pri Parkane (dnešnom Štúrove), v ktorej cisárske vojská pod vedením poľského kráľa Jána III. Sobielskeho a vojvodu Karola Lotrinského porazili turecké oddiely.
1806 – Angličan Ralph Wedgewood si v Londýne nechal patentovať kopírovací papier.
1849 – zomrel americký prozaik, básnik, literárny kritik a esejista Edgar Allan Poe, pokladá sa za zakladateľa detektívneho a hororového literárneho žánru.
1865 – narodil sa srbský geograf Jovan Cvijić, zakladateľ antropogeografie a geomorfológie v Srbsku a Srbskej geografickej spoločnosti, profesor a rektor Belehradskej univerzity, predseda Srbskej kráľovskej akadémie, čestný doktor parížskej Sorbonny a Karlovej univerzity v Prahe.
1869 – narodil sa v Kulpíne architekt a staviteľ Milan Michal Harminc. Navrhol a naprojektoval starú a novú budovu Slovenského národného múzea v Martine, evanjelické kostoly v Uhrovci a v Žiline, sanatóriá v Novom Smokovci či palác Tatra banky na námestí SNP v Bratislave.
1915 – začala sa ofenzíva centrálnych mocností proti Srbsku. Nemecké a rakúsko-uhorské jednotky (asi 800 000 ľudí), s pomocou Bulharov, ktorí zaútočili na Srbsko z východu, obsadili krajinu a hlavná časť srbskej armády ustúpila cez vrchy Albánska na grécky ostrov Korfu. Zotavené srbské jednotky prelomili v roku 1918 solúnsky front.
1919 – bola založená holandská letecká spoločnosť KLM, najstarší existujúci letecký prepravca na svete.
1949 – vo východnej časti Nemecka vyhlásili Nemeckú demokratickú republiku.
1959 – sovietska kozmická loď Luna 3 ako prvá odfotografovala odvrátenú stranu Mesiaca.
2000 – Vojislav Koštunica zložil prísahu ako prezident Juhoslovanskej zväzovej republiky po voľbách v septembri toho roku, čím sa oficiálne ukončil mandát Slobodana Miloševića.