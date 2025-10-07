Sektor poľnohospodárskej inšpekcie Ministerstva pôdohospodárstva, lesníctva a vodohospodárstva vykonal v období od 1. augusta do 29. septembra viac ako 380 inšpekčných kontrol v podnikoch, ktoré sa zaoberajú výrobou a predajom pekárenských výrobkov. Kontroly prebiehali v súlade s nariadením o dodatočných požiadavkách na uvádzanie na trh výrobkov obsahujúcich palmový olej, palmový tuk alebo iné rastlinné oleje a tuky.
Ako uvádzajú v oznámení, nepravidelnosti boli odhalené u 70 subjektov, čo predstavuje 18,3 % z celkového počtu kontrolovaných. Najčastejšie nedostatky sa týkali nedodržiavania povinnosti jasného označovania výrobkov. Týkalo sa to najmä používania výrobkov, ktoré nie sú a nemôžu mať v názve „syr“ a podobne, a pritom sa nachádzali v predaji bez primeraného označenia.
Počas kontrol bolo vydaných 67 rozhodnutí o odstránení nezrovnalostí, u 11 subjektov boli uložené opatrenia zákazu predaja a bolo podaných 23 návrhov na začatie priestupkového konania.
Ako ďalej uvádzajú, zaznamenaný bol pozitívny trend znižovania nezrovnalostí v pekárňach. Kým v prvých dňoch kontrol bolo viac ako 20 % subjektov v nesúlade s predpismi, v septembri sa tento podiel výrazne znížil. Stále väčší počet výrobcov prestáva používať suroviny, ktoré predstavujú analógy mliečnych výrobkov, s cieľom zachovať kvalitu a transparentnosť voči spotrebiteľom.
„Ministerstvo pôdohospodárstva trvá na férovom prístupe k spotrebiteľom. Spotrebiteľ musí byť jasne informovaný o zložení výrobkov, ktoré kupuje. Toto nie je opatrenie trestu, ale ochrany trhu a záujmov občanov,“ uviedol minister pôdohospodárstva, lesníctva a vodohospodárstva Dragan Glamočić.