V sobotu 4. októbra okrem tradičného októbrového salónu v GIU otvorená bola ďalšia výstava obrazov insitnej tvorby pod názvom Ženský maliarsky rukopis kovačického insitného maliarstva – Od ihly a nite po UNESCO v Galérii Babka v Kovačici.
Úvodom prítomných pozdravil majiteľ galérie Pavel Babka, po čom o ženskom maliarskom rukopise hovorila Elenka Ďurišová.
Výstava venovaná ženským autorkám insitného maliarskeho fenoménu z Kovačice bola pred mesiacom sprístupnená vo Vojvodinskom múzeu, a preto česť otvoriť rovnakú výstavu v Kovačici mala Čarna Milinkovićová, riaditeľka Múzea Vojvodiny v Novom Sade.
Podľa slov Pavla Babku od prvého októbra, v deň založenia Galérie Babka, vymenovaná je nová Správna rada galérie, ktorú aj predstavili. V čele Správnej rady je Vesna Petrovová a členovia – predstavitelia maliarov sú Vieroslava Svetlíková a Miroslav Hraško. Ako ďalej spresnil, budú v mene maliarov a za pomoci odbornej pomoci Ďurišovej v nasledujúcom štvorročnom období navrhovať plán a program tejto galérie.
Babka avizoval aj vydanie knihy, ktorá by tlačou mala vyjsť do 3. decembra, keď bude usporiadaná aj jej premiéra.
V deň prvého výročia zápisu insitného kovačického umenia do UNESCO v Galérii Babka sa uskutoční premiéra knihy o ženských autorkách – maliarkach. Na tejto výstave, ale aj v knihe bude predstavená tvorba 31 žien.