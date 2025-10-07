Včera bola medzi Pokrajinským sekretariátom pre hospodárstvo a cestovný ruch a Belehradským veľtrhom podpísaná dohoda o spolupráci na medzinárodných a regionálnych hospodárskych a turistických podujatiach do konca tohto roka a počas roka 2026.
Cieľom dohody je zlepšenie spolupráce medzi rezortným sekretariátom a Belehradským veľtrhom s cieľom spoločnej organizácie Medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu, ako aj organizácie a realizácie ďalších regionálnych hospodárskych a špecializovaných veľtrhových podujatí. Dohodu podpísali pokrajinský tajomník pre hospodárstvo a cestovný ruch Nenad Ivanišević a úradujúci riaditeľ Belehradského veľtrhu Nikola Banković.
„Účasť sekretariátu na Belehradskom veľtrhu je predovšetkým príležitosťou, aby sa AP Vojvodina ešte lepšie predstavila turistom, všetkým, pre ktorých je cestovný ruch povolaním, ako aj tým, ktorí chcú navštíviť Vojvodinu. Toto je možné vďaka stabilným financiám vlády Srbska a Pokrajinskej vlády, ako aj spolupráci s Belehradským veľtrhom,“ povedal tajomník Ivanišević a dodal, že účasťou na veľtrhu možno primeraným spôsobom predstaviť všetko, čo AP Vojvodina ponúka. Pri tejto príležitosti oznámil účasť sekretariátu na Medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu v Solúne, ako aj na Veľtrhu potravín v Belehrade, ktorý sa uskutoční v decembri.