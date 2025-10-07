V poradí 11. zasadnutie Zhromaždenia obce Stará Pazova sa konalo včera. Schôdze, ktorú viedla Nataša Erorová, predsedníčka ZO, sa zúčastnilo 43 výborníkov z celkového počtu 53. Výborníci prerokovali a väčšinou hlasov schválili kompletný rokovací program pozostávajúci zo 14 bodov.
Na zasadnutí lokálneho parlamentu bol prítomný aj predseda Obce Stará Pazova Đorđe Radinović so spolupracovníkmi, ktorý viackrát vystúpil aj za rečníckym pultom.
Najviac času a pozornosti výborníci venovali odvolaniu z funkcie doterajších úradujúcich riaditeľov dvoch verejno-komunálnych podnikov – Čistoća a Vodovod a kanalizácia v Starej Pazove – a vymenovaniu nových úradujúcich riaditeľov.
Namiesto Vladimira Kikovića, ktorý podal demisiu, za nového úradujúceho riaditeľa podniku Čistoća vymenovali Živana Paunovića, inžiniera manažmentu zo Surduku, ktorý v tomto podniku už vykonával funkcie vedúceho technického úseku, vedúceho pohrebných služieb a referenta pre platby.
Namiesto Mariny Savićovej, ktorej vypršal mandát úradujúcej riaditeľky podniku Vodovod a kanalizácia, bol za nového úradujúceho riaditeľa vymenovaný Miloš Milovanović, právnik z Vojky, ktorý na tento post prichádza z Oddelenia pre urbanizmus a v jednom mandáte bol aj poslancom v Zhromaždení APV.
Doterajšia úradujúca riaditeľka Strediska pre kultúru Stará Pazova Libuška Lakatošová je vymenovaná za riaditeľku tejto ustanoviznete na štyri roky.