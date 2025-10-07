V Spolku petrovských žien ani tento rok neodstúpili od spolupráce so Základnou školou Jána Čajaka v Báčskom Petrovci. V rámci tohtoročného Detského týždňa si včera do svojich miestností pozvali žiakov tretieho ročníka, aby im vo voľnejšom, ale predsa len formálnom stretnutí ukázali, ako dodržiavajú tradície svojich starých rodičov.
Tejto tradície sa držia už viacero rokov, ale vždy je náplň stretnutia iná. Petrovčanky tentoraz vo svojom stánku privítali žiakov s ich triednymi učiteľmi Pavlom Bažíkom, Milinou Ferkovou a Marianou Topoľskou a naučili ich aj užitočnú vec – prišiť si gombík. Kým sa tak hravo učili, žiakom dali aj látku, na ktorú deti podľa svojej predstavivosti vytvorili aj malé „umelecké dielka“ z prišitých gombíkov.
Práve o tej dielni a o tom, ako súčasným mladým generáciám chýbajú praktické vedomosti z domácnosti, nám porozprávala nielen predsedníčka SPŽ Katarína Rašetová, ale aj zručné krajčírky Zuzana Hmiráková, Zuzana Šiarová a Mária Ivičiaková, ktoré s ostatnými spolkárkami poučili deti, aby boli sebestačnejšie.
Aby to nebolo také jednotvárne, spolkárky sa pričinili aj ďalšími dielňami. Mária Gašparovská so skupinami žiakov vo vedľajšej miestnosti škrabkami a nožmi spracovali mrkvu, zatiaľ čo v spolkovej kuchynke rozvoniavala vanilka, kde dve Anny – Dudášová a Pavlisová pripravovali so žiakmi keksy na železe v súčasnom tvare a iné sladkosti.