V Kultúrnom centre Chalupka v Kovačici bola v prvý októbrový víkend otvorená výstava obrazov Jaroslava Chalupu, hudobníka a všestranného tvorcu, ktorý sa už 15 rokov zaoberá aj výtvarným umením. Výstava s názvom Od insity po abstrakciu je súčasťou programu Kovačického októbra a pripravená je k autorovej šesťdesiatke.
Otvorenie výstavy dňa 3. októbra malo podobu umeleckého večierka, v rámci ktorého Jaroslav Chalupa predstavil svoju tvorivú činnosť. Autora obecenstvu predstavila Anička Chalupová, ktorá poznamenala, že Jaroslav inšpiráciu čerpá z hudby, insitného maliarstva a vlastných pocitov. „Vo svojej doterajšej výtvarnej tvorbe experimentoval s rôznymi štýlmi, od kubizmu po abstrakciu, a v posledných rokoch sa sústreďuje na akrylové techniky,“ povedala Chalupová. Táto jeho prvá samostatná výstava zahŕňa 24 obrazov s motívmi hudobníka (najčastejšie harmonikára) a rôznych dedinských príbehov, ako aj 6 abstraktných krajiniek.
Jaroslava Chalupu spoluobčania poznajú ako hudobníka, skladateľa a textára, známeho z hudobnej skupiny Vzlet či rozhlasovej hlásateľskej dvojice Na modrej vlne, ktorá bola kedysi súčasťou programu Rádia Kovačica.
V rámci vernisáže sám autor prečítal jednu svoju báseň a zahral na harmonike. Hudobné body predniesli aj jeho kolegovia hudobníci: Pavel Tomáš, Juraj Suchánek, Jaroslav Čuvár a Ján Chalupa.
Na záver programu autor výstavy daroval Marekovi Chalupovi, majiteľovi KC Chalupka, obraz pomenovaný Odchod hudobníka.