Od pondelka 6. do štvrtka 16. októbra od 14. do 19. hodiny v sieni starej Hurbanovskej fary prebieha ďalší Second hand bazár. Oltárny krúžok žien Tabita pri cirkevnom zbore v Starej Pazove už tradične dvakrát ročne organizuje bazáre – jarné a jesenné.
Tohtoročný, v poradí 35. jesenný bazár je nad mieru zásobený rozličným tovarom. V ponuke je oblečenie, obuv, tašky, textil do domácnosti, časti ľudových krojov a všetky veci sa môžu kúpiť za priaznivé, symbolické ceny.
Podľa slov Anny Malkovej, koordinátorky bazára, ľudia prinášajú tovar nielen v stanovenom termíne na zbierku, ale aj počas trvania bazára, a v poslednom čase aj počas celého roka. „Tovaru je na tomto jesennom bazári veľmi veľa, ako nikdy predtým,“ vyhlásila včera Malková a doložila, že z kategórie textil do domácnosti majú aj vyšívané a tkané obrusy.
Okrem veľkej siene sa v menšej miestnosti nachádza aj oblečenie pre ženy v ľudovom kroji. Ako uviedla Malková, časti kroja v pestrých farbách sa rýchlo predajú, zatiaľ čo o tie s tmavými farbami je o niečo menší záujem.
Ceny tovaru sú rovnaké ako v minulých rokoch – 100 až 1 200 dinárov, koľko stoja kožené kabátiky a patria medzi najdrahší tovar. Bazár odevu a obuvi bol hneď na začiatku predĺžený, keď členky Tabity videli, koľko tovaru bolo prineseného. Zatiaľ ešte nemajú určené, kam usmernia výťažok z predaja tovaru.