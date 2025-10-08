V našej krajine prebieha očkovanie proti chrípke. Podľa slov riaditeľky Inštitútu verejného zdravotníctva Srbska Verice Jovanovićovej, štát zabezpečil dostatočný počet vakcín.
Všetci zainteresovaní o očkovanie sa najprv majú registrovať v príslušnom dome zdravia.
„Na prvom mieste sa očkovanie odporúča pre tehotné ženy, pre deti staršie ako šesť mesiacov až do 18 rokov, najmä pre tie, ktoré majú určité chronické ochorenia alebo stavy, ako sú poruchy dýchacích orgánov či astma. Očkovanie sa odporúča aj dospelým starším ako 65 rokov, ďalej osobám so zvýšeným zdravotným rizikom, ako sú chronické kardiovaskulárne a respiračné ochorenia, chronické ochorenia tráviacich orgánov, ochorenia obličiek, a najmä onkologickým pacientom. Odporúča sa tiež všetkým, ktorí žijú s osobami trpiacimi chronickými ochoreniami a sami sa nemôžu dať zaočkovať,“ uviedla doktorka Jovanovićová.
Dodala, že očkovanie proti sezónnej chrípke je povinné pre zdravotníckych pracovníkov, najmä pre tých, ktorí pracujú na oddeleniach intenzívnej starostlivosti a na infekčných oddeleniach. Podľa odporúčaní by vakcínu bolo vhodné podať počas tohto alebo nasledujúceho týždňa, keďže na vytvorenie imunity je potrebné približne dva až tri týždne.