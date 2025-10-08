Od septembra, keď sa opäť rozprúdila činnosť v Spolku pre afirmáciu invalidov Fénix v Starej Pazove, konajú sa každý druhý utorok v Klube pre denný pobyt seniorov a osôb s invaliditou stretnutia pod názvom Fénix a priatelia.
Včera na 123. priadkach privítali hostitelia s otvorenou náručou po prvý raz v tomto prostredí hostí z Požarevca. Združenie 8. dan a jeho členov, ktorí pricestovali do Pazovy, predstavila a o ich činnosti viac hovorila predsedníčka Nevenka Gajićová.
Združenie 8. dan pôsobí už 11 rokov a poskytuje pomoc osobám s Downovým syndrómom.
Na stretnutí hovorili aj o žrebčíne Ljubičevo, ktorý predstavil jeho riaditeľ Jovica Ristić. Tento žrebčín je jedným z najstarších v Srbsku, je v štátnom vlastníctve a predstavuje krásnu turistickú destináciu s mini-zoologickou záhradou, so sálou s trofejami a pamätihodnosťami.
Ako vyzerajú účastníci Ljubičevských jazdeckých hier v oblečení, ukázal Dimitrje Brezjanović.
Počas viac ako desaťročného pôsobenia Fénixa sa na priadkach po prvý raz hovorilo aj o uvedených témach. S náplňou programu boli všetci v klube nanajvýš spokojní.
V hudobnej časti programu vystúpili Dve gitary – Ján Čemerský a Zdravko Knežić, tamojší hudobníci a priatelia Fénixa.