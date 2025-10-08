Do 5. novembra si môžu milovníci výtvarného umenia pozrieť novú expozíciu v Galérii Miry Brtkovej, ktorá pôsobí pri Stredisku pre kultúru Stará Pazova. Výstava Každodenné Mexiko pozostáva z prác dvoch autorov – Anastasije Ćirakovej zo Starej Pazovy a Samuela Porrasa Adana z Mexika. Vernisáž sa konala včera večer a v úvodnej časti sa prihovoril akademický maliar Marjan Karavla, odborný spolupracovník pre výtvarné umenie v stredisku.
Výstava obrazov a fotografií je kolaboratívny projekt mexického architekta Porrasa Adana a srbskej umelkyne Anastasije Ćirakovej. V centre projektu nie sú známe časti mexického folklóru, ale spontánne zaznamenávanie každodenného života Mexika, ktoré varíruje od bohatého a rozmanitého stolovania až po unavených a vyčerpaných robotníkov. Ide teda o okamihy osláv, ale aj o okamihy smútku, samoty a bezradnosti. Samuel Porras Adana sa ochotnícky snaží kamerou svojho starého telefónu zachytiť ducha ľudí z južného Mexika.
Na výstave v pazovskej galérii sa tento mexický fotograf samouk a spisovateľ predstavuje s 18 fotografiami, kým pazovská umelkyňa s 10 obrazmi vytvorenými technikou akryl na plátne.
Aleksandra Ćiraková v tejto galérii vystavovala samostatne pred tromi rokmi. Je povolaním sochárka a má za sebou početné samostatné a kolektívne výstavy.