Podľa informácií zo spoločnosti NIS Washington uvalil sankcie na túto spoločnosť. Sankcie, ktoré Spojené štáty americké zaviedli pre väčšinové ruské vlastníctvo v spoločnosti, sú v platnosti od dnešného rána od 6. hodiny, uviedol NIS.
Ako ďalej uvádzajú, prioritami aj naďalej zostávajú pravidelné zásobovanie domáceho trhu ropnými produktmi a udržanie sociálnej stability zamestnancov.
„NIS zabezpečil dostatočné zásoby ropy na spracovanie v súčasnosti, pričom čerpacie stanice sú pravidelne zásobované všetkými druhmi ropných produktov. V prípade prerušenia fungovania zahraničných platobných kariet (Mastercard, Visa) bude možné platiť na čerpacích staniciach domácou kartou Dina, hotovosťou, ako aj metódou IPS pokaži. Používanie a platby kartami Sa nama na putu, Agro a Taksi budú k dispozícii bez prerušenia,“ uvádzajú v oznámení.