Včera sa uskutočnilo prvé zasadnutie pracovnej skupiny pre vypracovanie návrhu zákona o registri osôb so zdravotným postihnutím v Srbsku. Cieľom pripravovaného zákona je zefektívniť systém ochrany práv osôb so zdravotným postihnutím a zabezpečiť lepšiu koordináciu medzi štátnymi inštitúciami.
Zasadnutia sa zúčastnila aj ministerka práce, zamestnávania, bojovníckych a sociálnych vecí Milica Đurđevićová-Stamenkovská, ktorá zdôraznila, že vytvorenie registra je veľmi dôležitý projekt, pretože prinesie poriadok do systému ochrany osôb so zdravotným postihnutím.
Podľa jej slov pôjde o významný krok vpred – zriadením centrálneho registra osôb so zdravotným postihnutím a ich organizácií sa umožní presnejšie sledovanie ich potrieb a postavenia, ako aj rýchlejšie uplatňovanie jednotlivých práv.
Ministerka dodala, že register by mal umožniť aj vydávanie preukazov osôb so zdravotným postihnutím, vďaka ktorým bude jednoduchšie preukazovať ich status. To by malo prispieť k zjednodušeniu prístupu k existujúcim právam a otvoriť cestu k novým subvenciám a výhodám.