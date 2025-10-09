V pondelok 6. októbra, v rámci Detského týždňa, žiaci Základnej školy Mladých pokolení v Kovačici strávili poludnie v prírode. Prváci zasadili svoj tradičný strom generácie, ktorý je symbolom nového začiatku, spolupatričnosti a rastu.
Do akcie sa zapojili aj triedne učiteľky a riaditeľka školy Anička Bírešová, ktorá sa s deťmi rozprávala o dôležitosti ochrany životného prostredia. Pre prvákov pripravila krátky kvíz o prírode a tí, ktorí odpovedali správne, dostali šiltovky. Po kvíze prváci zasadili svoj strom generácie 2018/2019, čím sa stali 223. generáciou, ktorá pokračuje v tejto školskej tradícii.
Tento deň bol aktívny nielen pre prvákov, ale aj pre ostatných žiakov školy. V rámci akcie Kto sadí kvety, daruje radosť sa žiaci nižších aj vyšších ročníkov zapojili do skrášľovania školského dvora a priestoru pred školou. Sadili kvety a sadenice, ktoré boli zabezpečené vďaka rodičom a z finančných prostriedkov získaných zo zberu sekundárnych surovín.
Pre žiakov štvrtého ročníka mali sadenice aj osobitný význam – zabezpečila ich triedna učiteľka Anna Čipkárová-Farkašová, ktorá sa takto symbolicky chcela rozlúčiť so svojou poslednou generáciou pred odchodom do dôchodku.