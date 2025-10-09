Medzi aktivity Detského týždňa si PU Včielka Báčsky Petrovec zaradila aj páčivé, veselé a zaujímavé podujatie – Maškarný ples. Dnes predpoludním defilé veselých škôlkarov s vychovávateľkami a riaditeľkou tiahlo od budovy PU Včielka na Námestie slobody.
Maškarného plesu v rôznych zaujímavých maskách sa zúčastnilo sedem skupín petrovských škôlkarov.
Na námestí si šikovne a veselo so svojimi učiteľkami zatancovali a zaspievali na radosť prítomného obecenstva, v ktorom boli niektorí rodičia, starí rodičia, priatelia, známi. Aj počasie bolo priaznivé a maškarný ples sa vydaril na výbornú. Po skončení plesu sa vrátili do svojej škôlky.