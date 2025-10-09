Druhé októbrové číslo týždenníka je pripravené pre čitateľov. Najnovšie číslo obsahuje zaujímavé čítanie s mesačnou prílohou Obzory. Na titulnej strane je záber z podujatia Kovačického októbra.
V úvodnej rubrike Týždeň sa píše aj o návšteve ministra pre ľudské a menšinové práva a spoločenský dialóg v NRSNM a sú tu aj riporty zo zasadnutí zhromaždení Mesta Nový Sad a Obce Stará Pazova. V Kovačici v rámci Kovačického októbra usporiadali slávnostné zasadnutie Rady Miestneho spoločenstva Kovačica a v Inđiji prebiehal Veľtrh tvorivosti vidieckych žien vo Vojvodine.
Na stranách rubriky Naše dediny sa píše aj o Jesenných detských dielňach v Hložanoch, o oprave ciest v Kysáči, o Dni školy GJK v Petrovci, Medzinárodnom dni seniorov, Svetovom dni srdca v Petrovci, aktivitách ČK v Starej Pazove.
V rubrike Kultúra sú aj príspevky z konferencie venovanej Dr. Samuelovi Čelovskému, ktorá sa konala v Novom Sade, z 24. októbrového salóna GIU v Kovačici, tradičnej výstavy a prezentácie prvej eurobankovky v Kovačici. Bajšania dostali monografiu a v Báčskom Petrovci hosťovali spisovatelia zo Slovenska. Keď ide o maliarstvo a deti, v Petrovci bola Detská maliarska paleta 2 a v Kysáči 5. výtvarný tábor pre deti.
Športová rubrika je prevažne futbalová a je tu predstavený aj Petrovský maratón cez objektív.
V prílohe Obzory si čitatelia nájdu príspevky o Pančevskom filmovom festivale PAFF 2025, o etických a estetických odkazoch Babinkových angažovaných básní, ako aj výber z básnickej tvorby Zlatka Benku.
Na záverečnej strane novín je fotografia mužstva MOMS Šíd.