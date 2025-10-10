1731 – narodil sa anglický chemik a fyzik Henry Cavendich.
1813 – narodil sa taliansky hudobný skladateľ Giuseppe Verdi, autor známych opier Nabucco, Aida, Rigoletto, La traviata, Othello a mnohých ďalších.
1847 – narodil sa Milan Jovanović Batut, srbský lekár a profesor na Lekárskej fakulte v Belehrade. Gymnázium ukončil v Sriemskych Karlovcich a medicínu vo Viedni.
1911 – v Číne sa začala revolúcia proti mandžuskej cisárskej dynastii, ktorá sa rozšírila do celej Číny. O dva dni neskoršie vyhlásili Čínu za republiku.
1913 – dokončili výstavbu 81,6 kilometra dlhého Panamského prieplavu spájajúceho Atlantický a Tichý oceán. Plavba po kanáli sa začala 15. augusta 1914.
1919 – v Bratislave otvorili Univerzitnú knižnicu, najstaršiu, najväčšiu a najnavštevovanejšiu knižnicu v SR.
1942 – zomrela v Banskej Bystrici spisovateľka Terézia Vansová, redaktorka prvého slovenského časopisu pre ženy Dennica, predstaviteľka realizmu v slovenskej literatúre.
1972 – americké noviny Washington Post začali uverejňovať články o vlámaní do ústredia Demokratickej strany v budove Watergate.
1982 – USA uvalili sankcie na Poľsko kvôli rozhodnutiu poľskej vlády zakázať syndikát Solidarita.
1991 – Národný parlament Srbska rozhodol, že vlajkou Srbska bude tradičná srbská trikolóra, ale bez päťcípej hviezdy, ktorá bola na vlajke od druhej svetovej vojny.
2005 – Európska únia a Srbsko a Čierna Hora začali rokovania o uzavretí Dohody o stabilizácii a pridružení.
2019 – rakúsky spisovateľ Peter Handke dostal Nobelovu cenu za literatúru.