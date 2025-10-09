Výzva Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Jednota v Šíde, aby sa do jeho práce zapojili aj najmladší milovníci tanca a spevu, nezostala bez ohlasu. Už v nedeľu 5. októbra v Slovenskom národnom dome sa ozýval detský smiech a veselé tóny harmoniky.
Za hudobného sprievodu predsedníčky spolku Nataše Kolárovej po dlhšom čase znovu začala s prácou detská folklórna skupina, ktorú vedie Jelena Chovanová.
Ďalšia tanečná skúška pre najmladších šídskych folkloristov bude v nedeľu 12. októbra o 17. hodine. Tak vedúci spolku, ako aj mladí folkloristi sa tešia i na nových kamarátov, ktorí chcú s nimi tancovať a spievať.