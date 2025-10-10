Gymnázium Branka Radičevića v Starej Pazove včera usporiadalo debatu pre žiakov, zamestnancov a rodičov o živote s cukrovkou pod názvom Diabetes – choroba súčasnej doby.
Debatu otvorila a jej hostí privítala Ľudmila Rakočevićová, riaditeľka školy. Okrem iného povedala, že je takýto druh edukácie potrebný aj mladým ľuďom a vplýva na zvýšenie zdravotníckej kultúry. Účastníkmi debaty boli Stevan Stejić a Aleksa Atanacković zo združenia Osôb s diabetom Diaverzum z Nového Sadu, kým program moderoval Aleksandar Opačić zo Starej Pazovy.
Prítomní na debate, ktorá sa konala v aule školy, sa mnoho o cukrovke naučili: o tom, aké je toto ochorenie, ktoré sú symptómy, o spôsobe, na ktorý treba dať podporu osobám s diabetom, o výžive, poskytovaní pomoci atď. Na základe štatistických údajov v našej krajine s cukrovkou žije a pracuje okolo 800-tisíc ľudí a takmer polovica z tohto počtu ani nevie, že ju má. Debata trvala školskú hodinu a zo sto prítomných z nej odišlo s novými vedomosťami, kde aj o svojich životoch a skúsenostiach s cukrovkou hovorili traja mladí ľudia – Stevan, Aleksa a Aleksandar. Všetci si odniesli aj silný odkaz, ktorí zaslali osobám s touto chorobou – Nie si sám.
V pazovskom gymnáziu je 400 žiakov a ako povedala riaditeľka Radočevićová majú aj štyroch žiakov s cukrovkou a táto ozaj vydarená debata, ktorá sa skončila mini-kvízom, bola ozaj poučná a všetkým užitočná.