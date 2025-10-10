Združenie petrovských výtvarných umelcov sa tradične zapája do Detského týždňa a aj tohto roku znovu organizuje detský výtvarný tábor. Tábor sa uskutoční v sobotu 11. októbra 2025 od 10. do 12. hodiny.
Zúčastnia sa ho deti z Predškolskej ustanovizne Včielka, žiaci Základnej školy Jána Čajaka a Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom z Báčskeho Petrovca, ako aj žiaci základných škôl Jána Amosa Komenského z Kulpína, Jozefa Marčoka Dragutina z Hložian a Žarka Zrenjanina z Maglića.
V prípade pekného počasia tábor sa uskutoční v Parku Zuzky Medveďovej a ak bude pršať, premiestnia sa do priestorov Turistickej organizácie a susedných objektov.