V poradí už 15. edícia koncertu pomenovaného Stretnutie slovenských zborov z Vojvodiny a hostí sa uskutoční v sobotu 11. októbra 2025 o 18.00 hodine v Slávnostnej sieni Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci.
Organizátorom koncertu je i tentoraz Komorný zbor Musica viva z Petrovca.
Program koncertu okrem hostiteľského zboru obsahuje aj vystúpenie ďalších slovenských speváckych telies, ale i hostí.
So svojím repertoárom sa predstavia i Komorný zbor Agapé z Nového Sadu, Spevácky zbor cirkevného zboru z Kysáča, Komorný zbor Zvony zo Selenče, ako aj Vokálne zoskupenie Musica Tisiana zo Senty a hostia zo Slovenska – Mládežnícky spevácky zbor Ozvena z Vranova nad Topľou.