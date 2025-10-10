Neúnavné členky Slovenského spolku žien Usilovné včielky v Lugu len čo sa v predaji zjavili prvé sadenice obľúbených kvetín – sirôtky, povedali si, že nimi vyplnia pripravené žardiniéry v strede dediny. Čo povedali, to aj vykonali. Vo veselej nálade zabezpečili si tieto trvalé a svojím kvetinovým výzorom i usmievavé záhradnícke krásky a v stredu nimi vysadili určené miesta, ktoré ináč i pred tohtoročným augustovým 10. podujatím V lipovom chládku a medovom sládku pekne olíčili.
Uznanie za iniciatívu a realizáciu i tejto októbrovej peknej a pravidelnej ženskej akcie v tejto sriemskej dedinke patrí predovšetkým predsedníčke spolku Nataši Rojkovej. Jej energiu a iniciatívu konať v prospech svojej dediny ochotne vždy podporia aj početné spoluobčianky a kamarátky. Pravdaže, pri ťažších prácach pomáhajú aj ich manželia a radosť pri dedinskej úprave (zvlášť z jari, keď treba upratať staré opadané lístie a vybieliť stromy) majú v týchto akciách aj deti. Krásny príklad pre ostatné naše prostredia.